В Луцкий замок можно попасть бесплатно

В Луцке 27 сентября будут отмечать День туризма под лозунгом «День открытых дверей и открытых возможностей».

Об этом УНИАН сообщила начальник отдела развития туризма городского совета Наталья БУНДА.

По ее словам, в этот день будет бесплатный вход в Луцкий замок, подземелье Кафедрального костела св. Петра и Павла, музей Волынской иконы, Волынский краеведческий музей, Художественный музей, Волынский региональный музей украинского войска и военной техники.

Кроме того, будут организованы бесплатные экскурсии по историческим местам города, одна из них – англоязычная.

«Это делается для того, чтобы как можно больше жителей и гостей города имели возможность посетить знаменитые места», - отметила Н.БУНДА.