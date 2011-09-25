Житель Полтавской области поимел банк 242 раза

В Полтавской области мужчина, который похитил через банкоматы почти 1 млн. грн., приговорен к 7,5 годам заключения

Как передает корреспондент УНИАН. об этом журналистам сообщили в отделе по связям с общественностью Полтавского областного управления милиции.

По их данным, мужчина провел 242 несанкционированные операции по снятию денег.

«Воспользовавшись сбоем специальной банковской программы, 32-летний житель Глобинского района в течение полумесяца совершил кражу денег из банкоматов на общую сумму 902 605 грн. в разных населенных пунктах области. В результате таких действий злоумышленник совершил 242 несанкционированные операции по снятию наличных в Полтаве, Кременчуге, Глобино, Оржице, Лубнах, Хороле и Семеновке, чем нанес финансовому учреждению ущерб в особо крупных размерах. Обнаружив недостачу, работники банка сразу обратились в милицию», – сказано в сообщении.

Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, милиционеры вычислили и задержали мужчину. Следственным управление УМВД Украины в Полтавской области относительно задержанного было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража в особо крупных размерах).