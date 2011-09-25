Тернопольские медики победили в Польше

Медики из Тернопольской области победили на Международном конкурсе бригад скорой помощи, который состоялся в польском городе Ритро.

Как сообщили в пресс-службе Тернопольской облгосадминистрации, в открытом чемпионате «Медицинская помощь» принимали участие 37 команд из Польши, Сербии, Словакии, Англии и Украины.

Чемпионат позволял представителям команд не только проявить свои умения и оперативность при выполнении различного рода задач, но и испытать себя в экстремальных ситуациях.

По результатам соревнований, бригада скорой медицинской помощи Залещицкого районной коммунальной больницы получила на чемпионате первое место среди иностранных команд.