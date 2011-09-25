Фальшивые двухсотки в Крыму продавали по 70 грн.

В Крыму сотрудниками УБОП ликвидирована группировка, которая наладила массовый сбыт фальшивых купюр номиналом 200 гривен.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, фальшивые купюры ввозились на территорию полуострова с целью их реализации в период летнего курортного сезона.

В результате спецоперации правоохранители задержали двух граждан Украины и одного гражданина Армении. Во время обыска у задержанных изъяты фальшивые банкноты на сумму около 279 тыс. грн., оригинальные купюры, общая сумма которых составила около 30 тысяч гривен, а также средства связи и автомобиль.

Также выяснено, что 200-гривневые поддельные купюры злоумышленники сбывали по цене 70 гривен за штуку. По предварительной информации, на территорию Крыма фальшивомонетчики ввезли поддельные банкноты на общую сумму около 400 тыс. грн.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, проводятся оперативные мероприятия по установлению канала поступления на территорию Крыма фальшивых банкнот, а также по установлению других лиц, причастных к этой преступной деятельности.