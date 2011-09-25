Крестьяне гибнут на производстве как шахтеры

Уровень смертельного производственного травматизма на предприятиях агропромышленного комплекса Украины с начала 2011 г. остается высоким и уступает лишь угольной отрасли. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе теруправления Госгорпромнадзора по Днепропетровской области со ссылкой на материалы всеукраинского совещания Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Украины, которое состоялось в .Днепропетровске 21 - 23 сентября.

За 8 месяцев текущего года на предприятиях АПК погибли 78 работников против 63 человек за аналогичный период 2010 г. Увеличение количества несчастных случаев со смертельными последствиями на агропромышленных предприятиях произошло в 17 регионах, больше всего – в Запорожской, Винницкой и Донецкой областях. Преимущественно случаи смертельного травматизма касались механизаторов агрохозяйств. Работники погибали из-за нарушения требований инструкций по охране труда, неудовлетворительного технического состояния машин и оборудования. Также среди основных причин смертей на производстве - отсутствие средств индивидуальной защиты и спецодежды.

Госгорпромнадзор выявил с начала этого года свыше 3 тыс. нарушений требований безопасности во время проверок предприятий по хранению и переработки зерна – элеваторов и мельниц. В результате приостанавливались работа почти 1 тыс. единиц оборудования или выполнения работ, которые угрожали взрывами зерновой пыли и травмированием работников.

По данным Госгорпромнадзора, рост уровня травматизма в агропромышленном комплексе обусловлен, в первую очередь, неподобающим функционированием на предприятиях АПК системы управления охраной труда, непрофессиональной подготовкой кадров, а также остаточным принципом финансирования мероприятий по безопасности труда.