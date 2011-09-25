США взялись за безопасность шахт в Украине

В поселке Юбилейный (спутник города Луганска) состоялось открытие Центра подготовки государственных горнотехнических инспекторов, созданного в рамках выполнения соглашения между правительством Украины и правительством США по вопросам улучшения состояния промышленной безопасности украинских шахт.

Как сообщает корреспондент УНИАН, в церемонии открытия Центра принял участие президент организации «Партнерство по энергетической и экологической реформе» Джерри ТРИПЛЕТТ (США), представитель посольства США в Украине Марк ГАРДНЕР, начальник территориального управления Госгорпромнадзора по Луганской области Александр ТРУФАНОВ, начальник Луганского экспертно-технического центра Сергей ТОПЧИЙ и др.

Открывая центр, председатель Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Украины Александр ХОХОТВА сказал: «В Украине очень высокий уровень травматизма, 70% гибнут из-за слабой организации производства, будем внедрять опыт американцев по предупреждению и профилактике производственного травматизма».

В Центре уже начался процесс обучения, свою квалификацию повышают 19 госинспекторов по надзору за охраной труда в угольной промышленности из Львовской, Донецкой и Луганской областей. В 180-часовую программу входят общие вопросы становления государственности Украины, функционирования и правового обеспечения госслужбы и государственного управления, правовое и техническое обучение по теме надзора за соблюдением норм и правил промбезопасности и охраны труда в угольной отрасли.

Всего в Украине 400 горнотехнических инспекторов, из них в Луганской области – 136. Каждые три года они должны проходить переаттестацию.