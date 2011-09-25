В городах Украины представят книгу о Владимире Ивасюке

В октябре в Черновцах и нескольких крупных городах Украины состоится презентация новой книги о жизни и деятельности выдающегося украинского композитора Владимира Ивасюка "Володимир Івасюк. Відлуння твоїх кроків...".

Как передает корреспондент УНИАН, издателями книги стали Художественный фонд имени Короля Данила совместно с издательским Домом «Укрпол», которые уже успели объявить о будущей презентации книги на недавнем форуме книгоиздателей во Львове .

Племянник композитора Михаил ПАВЛЮК сообщил УНИАН, что издание посвящено творчеству Владимира Ивасюка в воспоминаниях родных, друзей и знакомых, статьях, прижизненных интервью музыканта и фотодокументах.

Составителями издания стали - родные сестры композитора Галина и Оксана ИВАСЮК и фотохудожник, заслуженный работник культуры Украины Любомир КРЫСА.

Особое внимание в фотоальбоме привлекают воспоминания знаменитых украинцев Анатолия ДОБРЯНСКОГО, Софии РОТАРУ, Назария Яремчука, Василия ЗИНКЕВИЧА, Владимира ВОЗНЮКА, Василия СТРИХОВИЧА, Степана ПУШИКА, Романа КУДЛИКА, Юрия РЫБЧИНСКОГО и многих других.

Большой интерес у специалистов вызовет публикация в книге ранее неизвестных фотографий композитора Владимира Ивасюка (из семейного архива, некоторые изготовлены лично Владимиром) - с военных сборов в Новоград-Волынском, отдыха в Грузии и Гаграх, поездок в Карпаты, а также фото детских лет, проведенных на родной Кицманщине (Кицманский район Черновицкой области). Ценными являются также материалы о проведении юбилейного 20-го фестиваля «Червона рута-2009», который состоялся в Черновцах, и других всеукраинских мероприятиях, организованных к 60-летию со дня рождения В.Ивасюка.