Иванющенко стал акционером "Азовмаша"

Народный депутата Украины Юрий ИВАНЮЩЕНКО вошел в состав акционеров Мариупольского ОАО «Азовмаш».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Мариуполе сообщил президент “Азовмаша” Александр САВЧУК.

Он заявил, что гордится «приходом таких серьезных людей в компанию, как Юрий Владимирович... Это – положительный знак для развития «Азовмаша», приход таких акционеров», - добавил А.САВЧУК.

Он также отметил, что Ю.ИВАНЮЩЕНКО уже год как инвестор, и их взгляды на дальнейшее развитие предприятия совпадают. “Я очень удовлетворен тем, что мы думаем одинаково и действуем в одном ключе», - сказал А.САВЧУК.

Президент «Азовмаша» упомянул, что контрольный пакет акций предприятия принадлежит ему, а о том, какая доля у нового акционера Ю.ИВАНЮЩЕНКО, он не знает.

«Долю акций ИВАНЮЩЕНКО я, честно говоря, и не знаю. Потому что там – семейный бизнес. А во-вторых, честно говоря, я и знать не хочу», - сказал А.САВЧУК.

Он подчеркнул, что лично для него важно то, что свое доверие предприятию оказал такой надежный инвестор, как Ю.ИВАНЮЩЕНКО.

Справка УНИАН. ОАО «Азовмаш» (г. Мариуполь, Донецкая область) осуществляет управление ведущими мировыми производителями и разработчиками грузовых вагонов и платформ, конвертерного, доменного, горнорудного, кранового оборудования, бронетехники, автотопливозапрвщиков и перевозчиков заправочной космической техники: ПАО «Мариупольский завод тяжелого машиностроения», ПАО «Азовобщемаш», ПАО «Головной специализированный конструкторско-технологический институт», ОАО «Мариупольский термический завод». Тесно сотрудничает с «Азовмашем» ЧАО «АзовЭлектроСталь».

Ю.ИВАНЮЩЕНКО - народный депутат Украины от Партии регионов, родился в 1959 году в г. Енакиево Донецкой области. С 1996 по 2005 год – директор по экономике Алви-Инвест, вскоре – президент фирмы. С 2005 по сентябрь 2007 – президент ООО УГК-2000. В 2007 году окончил Бердянский университет экономки и менеджмента, специальность – учет и аудит (бакалавр).