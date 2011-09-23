Минюст: закон о новых документах - коррупциогенный и нарушает права

Принятый Верховной Радой закон о документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, нарушает основные конституционные основы развития государства.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службе Министерства юстиции Украины.

В сообщении отмечается, что 23 сентября 2011 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины “О документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины“.

В связи с этим Министерство юстиции вынуждено отметить следующее: «Официальным предлогом для принятия Закона стала благородная цель - налаживание безвизового режима с Европейским Союзом. Однако попытки достичь поставленных целей спровоцировали нарушение основных конституционных основ развития государства».

Так, по данным Минюста, «Конституция Украины определяет, что Украина является социальным, правовым государством, а человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине высшей социальной ценностью. Права и свободы человека и их гарантии определяют содержание и направленность деятельности государства. Государство отвечает перед человеком за свою деятельность. Утверждение и обеспечение прав и свобод человека является главной обязанностью государства».

«В то же время Закон, определяя безальтернативную технологию изготовления документов, удостоверяющих личность, закрепляет, таким образом, существующую монополию в этой сфере, то есть является потенциально коррупциогенным. К тому же, применение предусмотренной Законом технологии изготовления указанных документов приведет к подорожанию, следствием чего будет увеличение расходов из государственного бюджета, а соответственно, и каждого гражданина», - отмечается в сообщении.

Также отмечается, что «положения Закона относительно формирования и основ деятельности Государственной информационной системы регистрационного учета физических лиц и их документирования, перечня информации, которая в нее будет включаться (этот перечень неисчерпаем), нарушают статью 32 Конституции Украины, которая суживает возможности государства вмешиваться в личную семейную жизнь, поскольку сформулированы слишком обобщенно, нечетко и допускают различное толкование».

Минюст обращает внимание, что в указанную Государственную информационную систему, которая на сегодняшний день используется Государственной миграционной службой для учета выданных паспортов, Законом предлагается вносить значительный, не ограниченный лишь вопросами документирования населения, объем информации, что завуалировано превращает ГИС в единый реестр физических лиц. «Однако такой реестр должен быть создан на основании отдельного закона, в котором были бы определены принципы его создания, создана система гарантий защиты частной жизни, четкий перечень информации, которая в нем должна содержаться, права и обязанности человека и гражданина и пр.», - подчеркивают в Минюсте.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 сентября, Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины "О документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины".

Закон регулирует правоотношения, связанные с установлением единой формы и порядка изготовления, выдачи, обмена, продления срока действия, пересылки, изъятия, в частности, временного возвращения государству, признание недействительными и уничтожение документов, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус, и гарантирует реализацию конституционных прав граждан на свободу передвижения, свободный выбор места проживания в Украине, а также права и обязанности лиц, на имя которых выданы такие документы.

Законом установлено, что биометрические данные включаются в документы исключительно в случаях, установленных этим законом. Объем таких данных, а также технические требования к форме носителя биометрической информации устанавливаются Кабинетом Министров Украины в соответствии с документами Международной организации гражданской авиации (ICAO), если другое не предусмотрено этим законом.

Также законом установлено, что информация, которая указывается в документах и подлежит автоматизированной обработке, хранится в формате, который дает возможность идентифицировать личность, которой выданы эти документы в порядке, установленном законодательством, не дольше, чем это необходимо для цели, с которой такие данные хранятся.