Верховная Рада проголосовала за биометрические паспорта

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины "О документах, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона проголосовали 257 народных депутатов из 366 зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно закону, документы, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус, оформляются на украинском языке. В определенных данным законом случаях информация в документах приводится также на иностранных языках.

Перечень информации, которая приводится в документах, определяется данным Законом. Вносить в документы непредусмотренную данным Законом информацию запрещается. Биометрические данные включаются в документы исключительно в случаях, установленных данным Законом. Объем таких данных, а также технические требования к форме носителя биометрической информации устанавливаются Кабинетом министров Украины в соответствии с документами Международной организации гражданской авиации (ICAO), если другое не предусмотрено данным Законом.

Информация, которая отмечается в документах и подлежит автоматизированной обработке, сохраняется в формате, дающем возможность идентифицировать личность, которой выданы настоящие документы в порядке, установленном законодательством, не дольше, чем это необходимо для цели, с которой такие данные сохраняются.

За оформление (в том числе вместо потерянных или похищенных), обмен и продление срока действия документов может взиматься государственная пошлина, а за проведение таких действий за рубежом - консульский сбор в порядке и размерах, определенных законодательством. За оформление, обмен и продление срока действия дипломатического паспорта Украины, служебного паспорта Украины, удостоверения личности моряка, временного удостоверения гражданина Украины, социального удостоверения, пенсионного удостоверения, удостоверения личности с инвалидностью государственная пошлина (консульский сбор) не взимается.

Документы, подтверждающие гражданство Украины, удостоверяющие личность или ее специальный статус в соответствии с их функциональным назначением, разделяются на: документы, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины, - паспортная карточка; паспорт гражданина Украины для выезда за границу; дипломатический паспорт Украины; служебный паспорт Украины; удостоверение личности моряка; удостоверение члена экипажа; удостоверение личности на возвращение в Украину; временное удостоверение гражданина Украины и документы, которые удостоверяют лицо и его специальный статус - социальное удостоверение; удостоверение застрахованной личности; пенсионное удостоверение; удостоверение личности с инвалидностью; удостоверение водителя; удостоверение личности без гражданства для выезда за границу; вид на постоянное жительство; вид на временное жительство; карточка мигранта; удостоверение беженца; проездной документ беженца для выезда за границу; разрешение на трудоустройство.

Закон предусматривает, что для лиц, которые из-за своих религиозных или других убеждений отказываются от внесения информации в бесконтактный электронный носитель информации, вживленный в соответствующие бланки документов, оформление и выдача таких документов осуществляется в порядке, установленном Кабинетом министров Украины для данной категории лиц.