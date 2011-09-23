ДТП в Киеве: погиб водитель спортивного мотоцикла
12:23, 23 сентября 2011Общество
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Трагедия на Дарницком мосту
В ДТП в Киеве погиб водитель спортивного мотоцикла.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главного управления МЧС Украины в городе Киеве, 22 сентября, в 22 часа 45 минут в столичное ГУ МЧС Украины поступила информация о том, что на Дарницком автомобильном мосту горит мотоцикл.
По предварительной информации, 25-летний мужчина на мотоцикле «Kawasaki ZX-12R Ninja» ехал на высокой скорости. Осуществляя обгон, водитель не справился с управлением и въехал в грузовой автомобиль «Iveco». От сильного удара мотоцикл распался на части и загорелся. Водитель мотоцикла погиб на месте происшествия. У автомобиля «Іveco» частично поврежден кузов.
Пожар ликвидировали работники МЧС, прибывшие на место вызова.
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