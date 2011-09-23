В ДТП в Киеве погиб водитель спортивного мотоцикла.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главного управления МЧС Украины в городе Киеве, 22 сентября, в 22 часа 45 минут в столичное ГУ МЧС Украины поступила информация о том, что на Дарницком автомобильном мосту горит мотоцикл.

По предварительной информации, 25-летний мужчина на мотоцикле «Kawasaki ZX-12R Ninja» ехал на высокой скорости. Осуществляя обгон, водитель не справился с управлением и въехал в грузовой автомобиль «Iveco». От сильного удара мотоцикл распался на части и загорелся. Водитель мотоцикла погиб на месте происшествия. У автомобиля «Іveco» частично поврежден кузов.

Пожар ликвидировали работники МЧС, прибывшие на место вызова.