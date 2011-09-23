Туристов с маленькими детьми 4 часа продержали в самолете без воды

11:29, 23 сентября 2011
Общество
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Инцидент в Борисполе

Самолет с туристами, направляющимися в Шарм-эль-шейх, вылетел из «Борисполя» сегодня в 10.27.

Об этом УНИАН сообщили в аэропорту.

Уточним, рейс должен был вылететь сегодня в 3.30. По данным пассажиров рейса, сначала их продержали в аэропорту, затем ориентировочно более 4 часов держали в самолете.

«К пассажирам вначале вышел представитель авиакомпании и сказал, что самолет неисправен, и рейс отменяется. Потом их отправили в самолет», - отметил родственник одного из пассажиров с маленьким ребенком. По его данным, несмотря на присутствие детей на борту, пассажирам не была предложена даже вода. В то же время, пассажиров уведомили, что сначала они полетят в Даламан (Турция) для дозаправки.

Как прокомментировали УНИАН ситуацию в авиакомпании «Ютэйр-Украина», авиакомпания только обслуживает рейс и предоставляет своих пилотов для туроператора Anex Tour, который является владельцем самолета и имеет договор на обслуживание с «Борисполем».

В авиакомпании уточнили, что рейс был задержан из-за отсутствия авиатоплива, при этом причину не уточнили, ссылаясь на то, что вопросы с топливом решает Anex Tour. Затем самолет не взлетал в ожидании воздушного коридора для осуществления полета. По данным авиакомпании, Anex Tour принял решение направить самолет сначала в аэропорт «Даламан» (Турция) для дозаправки, поскольку судно было заправлено меньше, чем необходимо для полета в Шарм эль Шейх.

По данным авиакомпании, самолет полностью загружен, два пассажира отказались от полета, вылетели 166 пассажиров.

Комментария от Anex Tour УНИАН на данное время получить не удалось.

 

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