Растет интерес японского бизнеса к Украине

Интерес японского бизнеса к Украине интенсивно растет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины, об этом заявил председатель комитета делового сотрудничества Японии с Украиной «Кейданрен», председатель правления корпорации «Сумитомо» Мотоюки ОКА в Киеве в ходе третьего заседания Координационного совета по экономическому сотрудничеству Украины и Японии.

Он подчеркнул, что японские корпорации обращают все больше внимания на новые рынки, которые развиваются в Украине.

М.ОКА отметил, что общий интерес для сотрудничества деловых кругов обеих стран представляют сферы энергосбережения, инфраструктуры и агропромышленный комплекс.

«Интерес к вашей стране в нашей стране в последнее время интенсивно растет», - отметил М.ОКА.

Для японского бизнеса, подчеркнул он, позитивным является то, что новая власть Украины под руководством Президента Виктора ЯНУКОВИЧА проводит стабильное управление государством и экономика страны растет.

«Неопределенность, которая является очень серьезным барьером для развития бизнеса, в вашей стране устраняется. Это вселяет японским корпорациям надежду, что правительство Украины активно будет принимать меры по усовершенствованию делового климата, проведению реформ» - отметил М.ОКА.

В свою очередь, заместитель министра экономического развития и торговли Украины Владимир ПАВЛЕНКО подчеркнул, что Украина рассматривает Японию как одного из важнейших внешнеэкономических партнеров Украины в целом и одного из ключевых экономических партнеров в Азиатско-тихоокеанском регионе.

Он подчеркнул, что одним из первоочередных задач для обеих стран является достижение баланса двусторонней торговли, а также наращивание объемов экспорта и импорта товаров и услуг.