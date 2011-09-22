За поджог прокуратуры задержаны три жителя Мелитополя

По подозрению в поджоге 19 сентября здания Мелитопольской межрайонной прокуратуры милицией задержаны три местных жителя.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Запорожского главка милиции, «в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали троих подозреваемых в совершении этого преступления: двоих местных жителей 1988 г.р.и одного злоумышленника 1990 г.р.»

По данным ГУ МВД Украины в Запорожской области задержанные не состоят в партиях и не являются членами какого либо общественно-политического либо религиозного движения.

«Молодые люди признались, что ночью 19 сентября они разлили бензин на крыльце прокуратуры и подожгли его», - сообщили в милиции, отметив, что мотивы данного поступка устанавливаются. Подозреваемые задержаны согласно ст. 115 УПК Украины. Решается вопрос об их аресте.

По факту поджога возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины («Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога»). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 15 лет.

Проводится проверка о причастности задержанных к другим преступлениям.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября в 3.32 в дежурную часть Мелитопольского ГО ГУМВД Украины в Запорожской области поступило сообщение о возгорании входной двери Мелитопольской межрайонной прокуратуры. Прибыв на место вызова, работники пожарной охраны и спасатели установили, что очагом возгорания были входные парадные двери здания, а причиной возгорания стал поджег.