Украина значительно активизирует добычу нефти и газа

Украина значительно активизирует деятельность по добыче собственных нефти и газа.

Это подчеркнул Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в Нью-Йорке во время встречи с представителями американских деловых кругов, сообщает пресс-службаглавы государства.

«Украина будет значительно активизировать свою работу в направлении добычи нефти и газа на своей территории, создания в данном вопросе условий согласно европейским стандартам», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент добавил, что в этом контексте будут реализованы все шаги, необходимые для урегулирования действующего законодательства или подзаконных актов.