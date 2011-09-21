В Луганске чернобыльцы разбили палатки под окнами ОГА

В Луганске около 300 чернобыльцев объявили бессрочную акцию протеста против отмены льгот.

Как передает корреспондент УНИАН, в сквере у здания облгосадминистрации участники акции установили палаточный городок.

По словам коменданта городка Николая КОСТЕВА, круглосуточно в палаточном городке проживают не все, состав меняется, но постоянно находится более 100 человек.

Политических требований чернобыльцы не выдвигают. Участники акции протестуют против принятия во втором чтении и в целом законопроекта №9127 «О гарантиях государства относительно выполнения судебных решений», которым отменяются ряд льгот для чернобыльцев. Протестующие заявляют, что намерены проводить акцию до отмены уже принятых и снятия с рассмотрения еще не принятых законодательных актов, которые затрагивают их интересы. Они также готовы объявить голодовку.