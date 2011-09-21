Попов собирается за 2 недели сломать «абсолютно коррупционную схему»

Председатель столичной городской государственной администрации Александр ПОПОВ поручил председателям райгосадминистраций через две недели передать в переподчинение коммунального предприятия “Киевпарксервис” все парковочные площадки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПОПОВ сказал сегодня на расширенном заседании коллегии КГГА.

“Еще один вопрос, на котором я бы остановился, это парковка автомобилей. Абсолютно коррупционная схема”, - подчеркнул он.

“До сих пор противодействие на местном уровне мы ощущаем. Я к вам, председатели администраций, в последний раз обращаюсь, чтобы мы в ближайшее время передали паркоместа и территории в наше коммунальное предприятие “Киевпарксервис”. Будем очень жестко контролировать вместе с правоохранительными органами работу этих предприятий. Сегодня огромный поток просто идет в карманы... отдельному бизнесу, а не в бюджет... Прошу через две недели этот вопрос закрыть”, - подчеркнул А.ПОПОВ.

Он поручил руководителю “Киивпарксервиса” в начале октября доложить о ситуации по переподчинению парковок.

Как сообщал УНИАН, в апреле в 2007 г. КГГА издала распоряжение, согласно которому хозрасчетное подразделение «Служба «Киевпарксервис» коммунального предприятия «Киивдорсервис» определено единым оператором внедрения и эксплуатации автоматизированной системы парковки в столице.

Планировалось, что коммунальное предприятие обеспечит видеонаблюдение за парковочными площадками и введет безналичную форму оплаты за парковку.