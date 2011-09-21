Мужчина пошел в лес за грибами - нашел 47 снарядов

В Пирятинском районе Полтавской области местный житель пошел в лес собирать грибы и нашел 47 снарядов.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Управления МЧС Украины в Полтавской области.

По данным центра, недалеко от села Высокое местный житель обнаружил предметы, похожие на боеприпасы. Выехав на место происшествия, работники МЧС обнаружили и идентифицировали: артснаряды - 75 мм - 40 шт., минометные мины - 75 мм - 1 шт., 45 мм - 2 шт., 120 мм - 3 шт., мины 75 мм - 1 шт.

Место обнаружения охраняется сотрудниками милиции Пирятинского райотдела милиции. Изъятие и уничтожение боеприпасов планируется 22 сентября 2011 года пиротехнической группой УМЧС Украины в Полтавской области.