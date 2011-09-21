МВФ предупреждает о «новом опасном этапе» для глобальной экономики

Международный валютный фонд (МВФ) предупреждает, что для глобальной экономики наступил "новый опасный этап", который чреват очередным витком рецессии в развитых странах мира.

В докладе "Перспективы развития мировой экономики", который МВФ публикует каждые два года, фонд прогнозирует "замедленный и неравномерный темп роста экономики" развитых стран, передает Би-Би-Си.

Авторы доклада предупреждают, что трудности, с которыми столкнулись США и страны еврозоны, могут подтолкнуть их к новому витку рецессии.

МВФ считает, что общий ВВП стран с развитой экономикой будет расти вяло и составит 1.5% в 2010 году и 2% - в 2012 году.

В докладе также говорится, что темпы роста мировой экономики снизятся в 2012 году до 4% по сравнению с 5% в 2010 году.

По данным МВФ, росту глобальной экономики угрожают два основных фактора: финансовые потрясения в зоне евро, а также уязвимое экономическое положение США.

Как сказал на пресс-конференции главный экономический советник МВФ Оливье БЛАНШАР, страны, входящие в зону евро, слишком медленно решают проблему своих государственных долгов.

МВФ призывает Европейский Центральный банк (ЕЦБ) "немедленно вмешаться и навести порядок на рынке суверенных долгов".

"Лидеры этих стран, обещавшие сделать все, чтобы сохранить доверие к национальной политике и к евро, должны сдержать свое слово", - сказано в докладе МВФ.

Многих европейских лидеров обвиняют в том, что не смогли вовремя решить проблему государственного долга своих стран.

Так, ухудшающееся положение в экономике Италии привело к тому, что международное агентство Standard&Poor снизило кредитный рейтинг этой страны на одну ступень.

В понедельник МВФ также предупредил Грецию о необходимости реализации согласованной ранее программы реформ. В противном случае Афины могут остаться без очередного транша кредита в 8 млрд. долларов, который ожидается в октябре. Без этих средств государственная финансовая система Греции может пойти ко дну.

По мнению МВФ, среди стран с развитой экономикой Германия окажется единственным государством, где в 2011 году рост составит 2%.

В 2012 году ни одна страна не сможет продемонстрировать такие же темпы роста (за исключением Японии, где темпы роста в нынешнем году существенно сократились из-за последствий землетрясения).

В докладе МВФ также выражается обеспокоенность в связи с реальностью восстановления экономики США, а также о вероятностью "новых ударов", включая слабый рынок недвижимости и ухудшающееся положение в мировой финансовой системе.

МВФ предупреждает, что любой из этих факторов может подтолкнуть к рецессии как США, так и страны еврозоны.

Еще одна причина для беспокойства МВФ – то, что определено в докладе как "очень медленное восстановление рынка труда".