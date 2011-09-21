На фестиваль «Кукольный мир» соберутся свыше 50 мастеров

С 22 сентября по 2 октября во Львове будет проходить ІІІ фестиваль «Кукольный мир».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, в рамках фестиваля состоится выставка-продажа кукол свыше пятидесяти мастеров из Украины, Молдовы, Польши, Турции, Германии, США и Нидерландов.

«В этом году звездный гость фестиваля - Ивонн ФЛИПС. Кукольница мирового уровня из Нидерландов, член международного объединения кукольников DABIDA, участница многочисленных выставок и победитель специализированных конкурсов в Европе и за ее пределами, приедет со своими куклами во Львов на четыре дня. Она проведет практическую лекцию по созданию куклы», - информирует пресс-служба.

На фестивале впервые будут представлены фарфоровые куклы. Кукольница из Киева Елена КОРОСТЕЛЕВА будет презентовать фарфоровые подвижные куклы, интерпретации исторического костюма в образе куклы покажет Нелли ФЕДЧУН из США, а киевлянка Тамара ПИВНЫК привезет кукол из серии «Цирк».

Дополнят экспозицию настоящих «фарфоровых леди» мишки Тедди, выполненные в разных техниках украинскими, польскими, турецкими авторами.

«В пору «осенних свадеб» и на фестивале будут свои молодожены. На отдельном стенде мы подготовили для зрителей сюрприз – они смогут определить лучшую куклу-невесту или свадебную пару. Для этого будет стоять специальная урна для голосований», - отметили организаторы фестиваля.

В рамках фестиваля пройдет традиционный литературный вечер «Ностальгия по кукле», который состоится 28 сентября в кафе «Світ кави».