Королевская: если лошадь сдохла - с нее нужно слезть

Без поддержки государства, без правильной системной стратегии, без четко обозначенных целей, инновации в нашей стране с мертвой точки не сдвинутся. Об это заявила глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, народный депутат (фракция «БЮТ – Батькивщина») Наталия КОРОЛЕВСКАЯ во время круглого стола «Инновации в Украине: предложения по государственной политике», организованном совместно с представительством Еврокомиссии в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ, по ее словам, «если лошадь сдохла – с нее нужно слезть, говорят индейцы Дакоты. И мы должны понимать, что, если государственная инновационная политика является неэффективной, если за последние годы количество инновационных предприятий, количество внедренных инноваций сокращается высокими темпами, то нужно найти в себе силы признать, что необходимо сформировать новую программу с новыми подходами, а не искать возможности воскресить мертвую лошадь».

Как заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ, для того, чтобы ускорить инновационные процессы в Украине, необходимо реализовать ряд первоочередных мер. «Это – разработка единой инновационной политики, которая была бы для страны понятной дорожной картой. Когда предприниматели сами себе разрабатывают инновационную политику, исходя из заданных условий, когда государство пытается имитировать колоссальную инновационную деятельность, а в результате количество инновационных предприятий с каждым годом сокращается, необходимо объединение усилий государства и бизнеса для достижения конечной цели», - сказала она.

Неотложной мерой в сфере инновационной политики народный депутат считает переход на использование системы ускоренных амортизационных отчислений, которые, по словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, по существу являются беспроцентным займом предприятиям для освоения новейшей техники. «Если у нас амортизация является налогом, а не стимулом, то инновации тоже становятся дополнительным налогом для предприятий. В итоге, предприятия теряют возможности для того, чтобы перейти на другой уровень инновационного развития», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Глава парламентского комитета обратила внимание участников круглого стола на необходимости вводить льготное налогообложение расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР). «Без таких стимулов, без поощрения наукоемкого бизнеса, мы не получим инновационных результатов. Без вовлечения малого и среднего бизнеса в научно-технический прогресс так, как это происходит во всех европейских странах, государственная политика сама по себе реализовываться не будет. К сожалению, все перспективы и все возможности для перехода на новый инновационный уровень съедает колоссальная доля коррупции, которая присутствует при финансировании государством инновационных процессов», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

С точки зрения политика, необходимо выработать механизм стимулирования сотрудничества университетской науки с компаниями, производящими наукоемкую продукцию. «Без этого мы не сможем преодолеть пропасть между реальной экономикой и прогрессивными разработками ученых. Наука у нас часто разрабатывает интересные вещи, но инструментов внедрения этих разработок нет», - заявила депутат.

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, при выполнении этих условий, у Украины есть все возможности догнать, а по некоторым направлениям и перегнать развитые промышленные страны в инновационной политике.

*** Круглый стол «Инновации в Украине: предложения к государственной политике» организован Комитетом ВР по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства в рамках проекта «Совершенствование стратегий, политики и регулирования инноваций в Украине», который финансируется Европейским Союзом.