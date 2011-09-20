Украина рассчитывает на поставки азербайджанского газа

Для обеспечения поставок в Украину азербайджанского газа будет создана совместная украинско-азербайджанская компания.

Об этом сообщает пресс-служба украинского Государственного агентства инвестиций и управления национальными проектами со ссылкой на председателя этой структуры Владислава КАСЬКИВА.

По его данным, на заседании рабочей группы по созданию новых маршрутов поставок энергоносителей через территорию Украины из Азербайджанской Республики достигнута договоренность, что для обеспечения поставок в Украину азербайджанского газа до 1-го ноября будет создана совместная компания между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и Государственным агентством инвестиций и управления национальными проектами.

«Совместная компания осуществит разработку технико-экономического обоснования транспортировки сжиженного газа на Черноморское побережье Украины. Мы ожидаем подписания этого соглашения до конца этого месяца», - сообщил В.КАСЬКИВ.

При этом он отметил, что это позволит ускорить реализацию Национального проекта LNG-терминал – морской терминал по приему сжиженного природного газа.

«Таким образом, Стратегия Президента относительно диверсификации поставок энергоносителей в Украину приобрела конкретику уже в этом году. Сооружение LNG-терминала поддерживает усилия Министерства энергетики и угольной промышленности Украины по усилению энергетической безопасности страны», - отметил председатель агентства.

В.КАСЬКИВ сообщил, что 19 сентября парафирован текст соглашения, которое предусматривает поставки в Украину сжиженного газа: в 2014 году до 2, а с 2015 года – 5 млрд. кубометров газа в год.

***Победителем тендера на разработку ТЭО Национального проекта «LNG-терминал» определена испанская компания «Сокоин Инженерия Конструкцион Индастриал». Ориентировочная стоимость строительства LNG-терминала с инфраструктурой составляет около 1,5 млрд. дол.

После реализации Национального проекта Украина получит возможность диверсифицировать пути поставок газа в объеме 10 млрд. кубометров газа в год.