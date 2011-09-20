Донецкие метростроевцы дают Кабмину две недели

Работники ООО «Донецкшахтометрострой» намерены провести акцию протеста под Кабинетом министров Украины, если через две недели им не вернут долги за 6 месяцев по заработной плате.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины, такое решение было принято сегодня по итогам акции протеста работников ООО «Донецкшахтометрострой» у здания Донецкой областной государственной администрации.

Также митингующие приняли решение обратиться за помощью к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, а принятую коллективом резолюцию направить премьер-министру Николаю АЗАРОВУ, председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ, Уполномоченному по правам человека Верховной Рады Нине КАРПАЧЕВОЙ и губернатору Донецкой области Андрею ШИШАЦКОМУ.

В своих обращениях к руководителям страны донецкие шахтометростроевцы, помимо погашения долгов по зарплате, требуют от власти решить вопрос финансирования строительства метрополитена в Донецке или хотя бы средств на содержание его строительных площадок в безопасном состоянии.

Как сообщал УНИАН, донецкие шахтометростроевцы (работники ООО «Донецкшахтометрострой») последнюю зарплату получали за февраль 2011 года.

По словам председателя первичной профсоюзной организации ООО «Донецкшахтометрострой» Василия АНТЮШЕНИ, «полгода люди без законного заработка продолжают выполнять свои функции по поддержанию уже построенных мощностей донецкого метро», и долг (без учета обязательных отчислений с зарплаты) уже составляет 3,5 млн. грн.

Сегодня шахтометростроевцы пикетировали облгосадминистрацию, требуя погашение долгов по зарплате.