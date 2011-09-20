Волга: мне предлагали выйти на свободу за признание вины

Апелляционный суд Киева сегодня оставил без изменений постановление Печерского райсуда от 7 сентября о продлении экс-главе Государственного комитета по регулированию финансовых услуг Украины Василию ВОЛГЕ срока содержания под стражей до 4-х месяцев.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом суд не удовлетворил апелляцию защитника В.ВОЛГИ Евгения СОЛОДКО.

Между тем В.ВОЛГА заявил, что ему предлагают освобождение из-под стражи в обмен на признание себя виновным по возбужденным против него уголовным делам.

"Следствие не скрывает, что я могу избавится от того, что со мной происходит, при одном условии: если возьму на себя то, что я не совершал", - сказал он в Апелляционному суде.

"Буквально вчера мне было об этом сказано: явка с повинной – ты уходишь на свободу и не мучаешься", - отметил В.ВОЛГА.

Он подчеркнул, что в случае нахождения на свободе не намерен покидать территорию Украины и готов выполнять все необходимые следственные действия.

Как сообщалось, Печерский райсуд 7 сентября принял решение об аресте В.ВОЛГИ на основании обращения следователя прокуратуры, который аргументировал необходимость продления срока содержания под стражей экс-главы Госфинуслуг с необходимостью проведения большого объема следственных действий, составления обвинительного заключения и ознакомления подсудимого и его защиты с материалами дела. В прокуратуре считают, что находясь на свободе, В.ВОЛГА может препятствовать установлению истины в деле, оказывать давление на свидетелей и уклоняться от досудебного следствия.