Мэр подарил журналистке часы - оказалось, подделка

Одесский городской председатель Алексей КОСТУСЕВ подарил журналистке свои часы.

Как передает корреспондент УНИАН, так мэр отреагировал на вопрос журналистки: действительно ли его наручные часы марки Frank Muller стоят 17 тыс. долл., как писали некоторые интернет-издания.

«Вам это на самом деле это интересно?», - спросил мэр и, получив утвердительный ответ, снял часы и протянул их журналистке, задавшей вопрос: «Дарю их вам».

В то же время А.КОСТУСЕВ не ответил, сколько стоят его часы: «Слушайте, ну все это ерунда. Часов у меня семь, и давайте больше о них не говорить».

Журналистка Светлана ГОРОДИЛОВА, которой вдруг достались часы с руки мэра, заявила после брифинга коллегам, что намерена продать часы швейцарской марки IWC и вырученные средства направить в благотворительный фонд. Однако вскоре выяснилось, что эти часы А.КОСТУСЕВА стоят максимум 20 долл.

«Таких наручных часов в модельном ряду «IWS» просто не существует - это подделка, - сказал один из авторитетных специалистов-оценщиков часов, к которому обратились журналисты после брифинга. – Приобрести такую подделку на рынке «7-й километр» можно за 10-20 долларов».

Как сообщалось, ранее СМИ писали, что А.КОСТУСЕВ носит эксклюзивные швейцарские часы ручной сборки «Extra-Large Franck Muller Long Island Pink Gold 1300SCDTREL» в корпусе из красного золота 18 карат, используя ремешок из кожи аллигатора. Согласно официальному каталогу, базовая модель стоит 17 тыс. 550 долл.