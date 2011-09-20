«Укрзализныця»: проблем из-за отмены зимнего времени не будет

Проблем и сбоев в движении поездов из-за отмены перехода на зимнее время не будет, сообщает Государственная администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця».

Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», в последнее воскресенье октября пассажирские и пригородные поезда будут отправляться и курсировать по действующему графику движения с сохранением всех остановок и без отклонений от графика движения.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 сентября, Верховная Рада Украины приняла Постановление «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины», которым отменен ежегодный перевод часов на зимнее и летнее время.