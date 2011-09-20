Лукашенко собрался строить АЭС почти на границе с Литвой

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО подписал указ "О размещении и проектировании атомной электростанции в Беларуси".

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, указ президента от 15 сентября № 418 размещен на Национальном правовом интернет-портале Беларуси.

"Местом размещения сооружения атомной электростанции определен земельный участок в Островецком районе Гродненской области общей площадью 449,94 га, расположенный в 1,5 км на северо-восток от деревни Бобровники и южнее деревни Авены, ограниченный на северо-западе автомобильной дорогой деревня Шульники — деревня Авены, на западе — автомобильной дорогой Гоза — АЭС — Островец от автомобильной дороги Р-45, на северо-востоке — автомобильной дорогой Н-6223 (Мисляны — Шульники — Авены — Валейкуны), на юге, юго-западе, западе — автомобильной дорогой от автомобильной дороги Н-6223 деревни Рудишки — хутор Бобровники и землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Ворняны".

Согласно документу, под сооружением атомной электростанции понимается "изготовление и сборка узлов атомной электростанции, строительство и возведение коммуникаций, установка узлов и оборудования, проведение соответствующих испытаний".

«Проектирование АЭС будет осуществляться с учетом определенного места размещения земельного участка в соответствии с законодательством Беларуси и международными договорами страны», - подчеркивается в президентском указе.

Меры по реализации указа должны быть приняты Советом министров Беларуси и Гродненским облисполкомом в двухмесячный срок.

Как сообщал УНИАН, первый энергоблок будущей АЭС планируется пустить в 2017 году, второй - в 2018 году. Строительство Белорусской АЭС будет осуществляться под ключ российской стороной.