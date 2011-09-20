В Мелитополе подожгли прокуратуру

В Запорожской области неизвестные подожгли здание прокуратуры.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, инцидент произошел накануне, 19 сентября, в Мелитопольской межрайонной прокуратуре.

«19 сентября, в 3.32 в дежурную часть Мелитопольского ГО ГУМВД Украины в Запорожской области поступило сообщение о возгорании входной двери Мелитопольской межрайонной прокуратуры. Прибыв на место вызова, работники пожарной охраны и спасатели установили, что пожар самоликвидировался, а очагом возгорания были входные парадные двери здания, которые оказались повреждены пламенем, так же, как и потолок над ними», - сообщили в прокуратуре.

В прокуратуре так же заверили, что в результате происшествия никто не пострадал, а причиной возгорания стал поджег.

«По предварительным выводам специалистов, наиболее вероятной причиной пожара является поджог. Следственным отделом Мелитопольского ГО ГУМВД Украины в области возбуждено уголовное дело - по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины – (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога), - констатировали в прокуратуре Запорожской области.