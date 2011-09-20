Российский "Капиталъ" поглотил Vanco International

Инвестиционно-финансовый дом "Капиталъ" (Россия), связанный с российской группой "Лукойл", сконцентрировал более 50% компании Vanco International Ltd (Бермудские острова), с которой по итогам конкурса в 2007 году правительство Украины заключало соглашение о разделе продукции в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Об этом сказано в списке аффилированных лиц ООО "Управляющая компания "Капиталъ" (Россия), обнародованном на официальном веб-сайте ИФД «КапиталЪ».

Согласно документу, непосредственным держателем доли Vanco International Ltd является Nexdale Limited (Кипр), аффилированная с инвестиционно-финансовым домом. Ранее 100% Vanco International владела Vanco Energy Company (США).

Кроме того, ИФД "Капиталъ" через Reserve Invest Holding (Cyprus) Limited также владеет долей и в основной компании группы Vanco - Vanco Overseas Energy Limited (Кипр).

Справка УНИАН. В 2006 году компания Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и в октябре 2007 года заключила с Кабинетом министров Украины соглашение о разделе продукции, которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Позднее Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля 2008 года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

21 мая 2008 года Кабмин принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

17 июля 2008 года компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольм (Швеция) относительно конфликта по СРП.

До настоящего времени в Украине было заключено только одно соглашение о разделе продукции.

В июле 2010 года государство Украина и компания Vanco Prуckerchenska приостановили арбитражный процесс в Стокгольмском арбитражном суде и начали переговоры, целью которых является мирное урегулирование спора о Соглашении про раздел продукции.