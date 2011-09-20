Власть требует задекларировать сахар

Государственная сельскохозяйственная инспекция Украины с сентября начала прием деклараций о наличии сахара у субъектов предпринимательской деятельности.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба инспекции.

Напомним, ЗУ “О государственном регулировании производства и реализации сахара” предусмотрено декларирование наличия сахара субъектами предпринимательской деятельности независимо от формы собственности, которые производят сахар и хранят его для последующей реализации, осуществляют оптовую или розничную торговлю сахаром.

Функции по проведению декларирования наличия сахара возложены на территориальные органы Госсельхозинспекции. Декларированию подлежит сахар белый, в том числе кристаллический, прессуемый и другой сахар массой не менее 1 тонны, сахароза для шампанского и сахарная пудра, без ограничения объема.

Определено, что декларирование наличия сахара субъектами предпринимательской деятельности начинается с 1 сентября 2011 года.