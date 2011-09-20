Украина планирует нарастить добычу нефти и газа

Кабинет министров Украины прогнозирует, что украинские нефтедобывающие предприятия в 2012 году увеличат добычу нефти на 4,3%, или на 0,15 млн. тонн, – до 3,6 млн. тонн, по сравнению с ожидаемой добычей в 2011 году (3,45 млн. тонн).

Соответствующий прогноз содержится в правительственном законопроекте "Госпрограмма экономического и социального развития Украины на 2012 год", текст которого размещен на веб-сайте парламента.

Согласно документу, спрос на нефть на внутреннем рынке в 2012 году сократится на 20,5%. или на 3,35 млн. тонн, – до 13 млн. тонн, по сравнению с ожидаемыми результатами внутреннего потребления ресурса в 2011 году (16,35 млн. тонн).

Правительство также ожидает в следующем году сокращения объемов импорта нефти в страну до 9,4 млн. тонн против 12,9 млн. тонн, прогнозируемых по итогам текущего года. Экспорта нефти за пределы страны в 2012 году не ожидается.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства энергетики и угольной промышленности, украинские нефтедобывающие предприятия в январе-августе т.г. сократили добычу нефти на 4,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - до 1,623 млн. тонн.

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Правительство Украины планирует, что в 2012 году нефтегазодобывающие предприятия страны нарастят добычу природного газа на 3,9%, или на 816 млн. куб. м, по сравнению с ожидаемым прогнозом добычи в 2011 году – до 21,578 млрд. куб. м.

Соответствующие показатели прогнозного баланса поступления и распределения природного газа содержатся в правительственном законопроекте "Госпрограмма экономического и социального развития Украины на 2012 год", текст которого размещен на веб-сайте парламента.

Согласно документу, потребность Украины в 2012 году в природном газе прогнозируется на уровне 61,298 млрд. куб. м, что на 25,1% меньше, чем ожидаемая потребность в 2011 году. Баланс газа на 2012 год прогнозируется по следующим источникам: газ собственной добычи составит 21,578 млрд. куб. м, импорт – 33,917 млрд. куб. м, отбор из подземных хранилищ газа – 5,803 млрд. куб. м.

В то же время потребность страны в газе на 2011 год оценивается в 81,813 млрд. куб. м (собственная добыча – 20,762 млрд. куб. м, импорт – 44,636 млрд. куб. м, отбор из ПХГ – 16,268 млрд. куб. м, отбор из газопроводов – 0,147 млрд. куб. м).

Потребление природного газа украинскими промышленными предприятиями в 2012 году прогнозируется на уровне 22,813 млрд. куб. м, что на 14,1% меньше ожидаемого потребления в 2011 году (26,57 млрд. куб. м).

На закачку газа в ПХГ в 2012 году планируется направить 5,564 млрд. куб. м газа, что почти в 2 раза меньше ожидаемой закачки в текущем году (10,868 млрд. куб. м).

Как сообщал УНИАН, украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, в январе-августе т.г. сократили добычу природного газа на 0,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - до 12,797 млрд. куб. м.