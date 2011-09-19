Вооруженные грабители тщательно готовили нападения

В результате проведения спецоперации работники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины совместно с УБОП Ровенской и Закарпатской областей задержали участников особо опасной группировки, которые занимались совершением разбойных нападений на банковские учреждения и магазины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, в состав группы входили четверо мужчин в возрасте от 21 до 29 лет. К совершению каждого нападения они тщательным образом готовились. Отслеживали график работы объекта, наличие физической охраны, видеонаблюдения, сигнализации, время инкассации, изучали прилегающую территорию и пути отхода. Почти во всех случаях нападавшие действовали в масках и, угрожая выстрелами из пистолетов, открыто завладевали деньгами и мгновенно исчезали.

На данное время оперативниками доказана причастность задержанных к 7 разбойным нападениям, 4 из которых - на банковские учреждения.

В ходе проведения обысков по местам проживания фигурантов выявлены и изъяты денежные средства, пистолет, маски, перчатки, обувь, одежда, деревянная бита.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч.2, 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы.