В Иране казнены 22 наркоторговца

В Иране в воскресенье были повешены 22 наркоторговца, сообщает Радио Свобода со ссылкой на иранскую прессу. Смертные приговоры были приведены в исполнение в тюрьмах Тегерана и города Каредж, в 45 километрах западнее столицы.

Иранские власти не публикуют официальные данные о казнях, но правозащитники утверждают, что с начала года в Иране казнены десятки осуждённых.

Законы страны предусматривают смертную казнь за наркоторговлю, убийство, изнасилование, вооружённое ограбление и похищение.