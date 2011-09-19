Мужчина совершил попытку самосожжения во Львове

Сегодня во Львове мужчина предпринял попытку самосожжения в знак протеста против пересчета пенсии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовской областной организации ВО «Свобода».

Как отмечается в сообщении, «несколько минут назад «скорая» госпитализировала мужчину, который предпринял попытку самосожжения под стенами облгосадминистрации. У пострадавшего 50% ожогов тела».

Как рассказали очевидцы, мужчина облил себя жидкостью и поджег зажигалкой. Первыми бросились на помощь работники охраны и водитель, которые из огнетушителя сбили пламя. Когда приехала «скорая помощь», пострадавший сообщил врачам, что его зовут Роман ЧЕРНИК, ему 55 лет, он из г. Любинь Великий Городокского района.

По словам мужчины, он хотел сжечь себя, протестуя против несправедливого пересчета пенсии, информирует пресс-служба партии.