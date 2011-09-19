Суд вернул в госсобственность инсулиновый завод

Суд по иску Генеральной прокуратуры Украины признал за государством право собственности на пакет акций ЗАО "Индар", единственного в Украине предприятия по производству отечественных инсулинов, которые были незаконно переданы офшорной компании "Сторк Холдингз Лимитед".

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры.

По их данным, соответствующее решение сегодня было принято Хозяйственным судом Киева.

Таким образом, судом признано за государством в лице Государственной акционерной компании "Укрмедпром" право собственности на 11 437 581 акцию ЗАО "Индар", которые истребованы у указанной компании и должны быть возвращены государству, проинформировали в ГПУ.

Справка УНИАН. ЗАО «Индар» основано 14 августа 1997 года в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины «Об организации производства отечественных инсулинов». Предприятие выпускает свыше 60% инсулинов, которые изготовляются в Украине.

Государство в 2000 году внесло свои 70,7% акций «Индара» в уставный фонд ГАК «Укрмедпром».

В 2008 году 70,7% акций завода приобрела компания Storke Holdings Limited. Это решение было обжаловано в суде, и три года длилось судебное разбирательство.

Однако, как свидетельствуют очевидцы, в ночь на 8 июля 2011 года около сотни бойцов «Беркута» ворвались на территорию завода, чтобы провести на завод представителей новых владельцев предприятия. 11 июля пресс-служба предприятия со ссылкой на нового директора предприятия Евгения КОНОНЕНКО распространила сообщение, что предприятие работает в нормальном режиме.