Приватбанк запустил самую "быструю" программу кредитования авто

Приватбанк запустил новую кредитную программу "Авторассрочка", которая позволяет его клиентам пользоваться новым автомобилем сразу же после подписания договора с банком. Теперь весь процесс приобретения авто - от выбора модели до получения техпаспорта и ключей от машины занимает не более 2 часов. Все автомобили, которые продаются через "Авторассрочку" Приватбанка, уже прошли регистрацию в ГАИ, причем административные и финансовые затраты, связанные с регистрацией машины, банк берет на себя.

"Выбрал машину, получил кредит - и поехал, тратить время и деньги регистрацию автомобиля теперь вообще не придется, - отмечает руководитель бизнеса "Потребительское кредитование" Приватбанка Андрей Ковтун. - Только на этом можно сэкономить несколько тысяч гривень, и купить что-нибудь полезное для машины, комплект зимней резины, например".

"Авторассрочка" также позволяет сэкономить время на поиск модели нового автомобиля и программы кредитования. Покупателю не нужно ходить по автосалонам и банковским отделениям - выбрать свое авто можно прямо на площадках банка. Сегодня в программе участвуют самые популярные марки, цены на автомобили в Приватбанке не отличаются от дилерских, а условия рассрочки на авто доступны большинству клиентов - купить машину можно без первоначального взноса, выплачивая ее стоимость частями до 5 лет.

По данным Нацбанка Украины, Приватбанк является лидером банковского рынка Украины по основным показателям. По состоянию на 10 сентября 2011 года размер чистых активов украинского Приватбанка составляет 130 млрд грн, собственный капитал банка 16,2 млрд грн. Чистая прибыль Приватбанка по итогам 8 месяцев 2011 года составила 915,7 млн грн. На сегодняшний день банк обслуживает 138 тысяч корпоративных клиентов, 536 тысяч частных предпринимателей, более 12 млн клиентов-физлиц. Ежедневно услугами банка в Украине пользуются более 1,5 млн человек.