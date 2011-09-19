Королевская: Украина может выйти в лидеры благодаря кластеризации

За 20 лет украинской независимости количество предприятий, занимавшихся инновациями, сократилось в 1,3 раза, а объем выполненных научно-технических работ в ВВП страны упал в 1,5 раза.

Об этом заявила Наталия КОРОЛЕВСКАЯ - глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, народный депутат (фракция «БЮТ – Батькивщина») в своем выступлении перед началом круглого стола, организованного совместно с представительством Еврокомиссии в Украине «Инновации в Украине: предложения по государственной политике».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ, по словам депутата, в современных условиях успешная конкуренция с ведущими игроками мирового рынка без создания и постоянного совершенствования национальной инновационной системы невозможна. По ее словам, в большинстве моделей национальных инновационных систем либо основным, либо одним из ключевых игроков является государство. За 20 лет украинской независимости количество предприятий, занимавшихся инновациями, сократилось в 1,3 раза, а объем выполненных научно-технических работ в ВВП страны упал в 1,5 раза.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ добавила, что основными проблемами развития инновационной системы являются: высокие ставки налогообложения, слабое вовлечение малого бизнеса, «утечка мозгов», территориальные диспропорции в развитии государства, проблемы коммерциализации инноваций и бюрократия.

«Ключевой проблемой Украины на пути к господдержке инноваций является недостаточный потенциал бюджета для финансирования инновационной деятельности. По крайней мере, для нас непосильны европейские ориентиры затрат на инновации в размере до 3% ВВП. Именно поэтому для Украины важен опыт государств, в которых коммерциализация инновационных разработок не поддерживается прямыми государственными инвестициями», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, Украине необходимы национальные ориентиры инновационной политики. «Для наибольшей эффективности стимулирования этого процесса нам необходимо сосредоточивать национальные усилия на ключевых областях науки и техники, - тех, в которых страна может добиться лидирующего положения на мировом рынке. Иными словами, Украине необходима кластеризация в инновационной политике. Это позволит сделать государственное стимулирование инноваций эффективным, не превращая его в схемы уклонения от налогообложения», - добавила глава парламентского комитета.

*** Круглый стол «Инновации в Украине: предложения к государственной политике» организован Комитетом ВР по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства в рамках проекта «Совершенствование стратегий, политики и регулирования инноваций в Украине», который финансируется Европейским Союзом.