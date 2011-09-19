Возбуждено уголовное дело о падении лифта

Прокуратура Одессы возбудила уголовное дело по факту травмирования людей в результате обрыва кабины лифту в многоэтажном доме.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Как отмечается в сообщении, падение лифта произошло 11 июля 2011 года с одиннадцатого этажа двадцатиэтажного жилого дома в Одессе из-за обрыва троса. На тот момент в кабине находились пять человек, двое из которых были травмированы.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 275 (нарушение правил безопасной эксплуатации лифтов) Уголовного кодекса Украины.