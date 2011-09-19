Возбуждено уголовное дело о падении лифта
16:27, 19 сентября 2011Общество
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Сообщение из Одессы
Прокуратура Одессы возбудила уголовное дело по факту травмирования людей в результате обрыва кабины лифту в многоэтажном доме.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.
Как отмечается в сообщении, падение лифта произошло 11 июля 2011 года с одиннадцатого этажа двадцатиэтажного жилого дома в Одессе из-за обрыва троса. На тот момент в кабине находились пять человек, двое из которых были травмированы.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 275 (нарушение правил безопасной эксплуатации лифтов) Уголовного кодекса Украины.
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