Возбуждено уголовное дело о падении лифта

16:27, 19 сентября 2011
Общество
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Сообщение из Одессы

Прокуратура Одессы возбудила уголовное дело по факту травмирования людей в результате обрыва кабины лифту в многоэтажном доме.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Как отмечается в сообщении, падение лифта произошло 11 июля 2011 года с одиннадцатого этажа двадцатиэтажного жилого дома в Одессе из-за обрыва троса. На тот момент в кабине находились пять человек, двое из которых были травмированы.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 275 (нарушение правил безопасной эксплуатации лифтов) Уголовного кодекса Украины.

 

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