«Анонимный террорист» рассказал, для чего хотел «минировать» психбольницу

В Киеве СБУ задержала «анонимного террориста», который угрожал взрывами в больнице.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-секторе Управления Службы безопасности Украины в Киеве.

Как говорится в сообщении, 16 сентября о 15.20 на спецлинию «102» поступил звонок от неизвестного, который требовал 1 млн. дол., угрожая в случае невыполнения требования осуществить взрыв на территории одной из психиатрических больниц Киева.

В тот же день сотрудники столичного УСБУ задержали «анонимного террориста». Им оказался мужчина 1977 года рождения, житель столицы. Свой поступок молодой человек объяснил алкогольным опьянениям и желаниям пошутить. В ходе оперативно-поисковых действий установлено, что реальных намерений и возможностей для совершения преступления он не имел.

Теперь органами милиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

При совершении заведомо неправдивого сообщения об угрозе безопасности гражданам, уничтожении или повреждении объектов собственности действующим законодательством предусмотрено наказание в виде штрафа до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест сроком до 6 месяцев, или ограничение воли, сроком до 3 лет, напомнили в УСБУ.