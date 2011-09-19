В Киеве милиция спасла обезьяну, которую привязали к машине
11:02, 19 сентября 2011Общество
2063
"Реклама" цирка...
Киев. 19 сентября. УНИАН. Вчера, 18 сентября, на улице Архитектора Николаева Деснянского района Киева работники милиции задержали автомобиль, к капоту которого была привязана живая обезьяна.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального экологического центра Украины.
По их данным, к такому незаконному поступку прибегли работники «Цирка Шапито» для рекламы собственного учреждения.
Нарушение законодательства о жестоком обращении с животными выявили небезразличные граждане, которые и вызвали наряд милиции. После непродолжительной погони рекламобиль остановили и составили соответствующий протокол на нарушителя.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter