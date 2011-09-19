Британские хирурги успешно разделили сиамских близнецов (фото)

Британские хирурги в ходе серии операций успешно разделили сиамских близнецов, сросшихся в области головы.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом объявила британская благотворительная организация, которая оплатила лечение двух сестер - Ритал и Ритаг ГАБУРА, родившихся в Судане.

Уникальные операции провели специалисты лондонской Детской больницы на Грейт-Ормонд-стрит. Она считается лучшей детской больницей в Великобритании и одной из самых передовых в мире.

Ритал и Ритаг родились без малого год назад в столице Судана Хартуме. По словам врачей, 70% сиамских близнецов, сросшихся в области головы, умирают в течение суток после рождения, а вероятность дожить до взрослого возраста без операции у них была одна из 10 млн.

Родители девочек, медики по профессии, обратились в благотворительный фонд "Лицом к миру", который взялся оплатить их лечение в Великобритании. Сиамские близнецы и их родители прибыли в Лондон в апреле. Хирурги из Детской больницы на Грейт-Ормонд-стрит отказались от оплаты за лечение девочек, однако сложная терапия все равно стоила дорого.

Сложность состояла в том, что система кровообращения мозга у маленьких пациенток была общей. Мозг Ритал наполовину питался кровью, поступавшей из организма сестры, поэтому сердце Ритаг не сплавлялось с повышенной нагрузкой. Задача хирургов состояла в том, чтобы разделить сосуды обеих девочек и создать у каждой из них свою собственную кровеносную систему мозга.

Разделение близняшек проходило в четыре этапа. Две операции были проведены в мае, третья - в июле, в ходе нее были установлены специальные приспособления - расширители тканей. Они были нужны, чтобы мозг каждой из близняшек начал питаться кровью самостоятельно. Последняя операция состоялась 15 августа, однако врачи объявили об успехе только спустя месяц, когда окончательно уверились в нем.

По словам медиков, несмотря на тяжелые испытания, которые выдержали малышки, признаков поражения мозга ни у одной из них не наблюдается, и можно надеяться, что их ждет нормальная жизнь.

"Через несколько дней близнецы будут переведены в общую палату и снова начнут, как и прежде, общаться и играть друг с другом. Скоро родители смогут исполнить свою мечту - забрать домой двух разделенных, здоровых девочек", - говорится в заявлении благотворительного фонда.