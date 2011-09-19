В Киеве водитель сбил трех человек на «зебре»

В Киеве сегодня утром водитель красного Chevrolet Lacetti на пешеходном переходе сбил трех человек и скрылся с места происшествия.

Как сообщили УНИАН в столичной милиции, дорожно-транспортное происшествие произошло приблизительно в 9.00

По данным правоохранителей, автомобиль Chevrolet Lacetti, государственный номер АА 1249 ІХ (возможно, последняя буква В), проигнорировав красный свет, на перекрестке улиц Фрунзе и Петропавловской совершил наезд на трех человек. Один из пострадавших в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Столичная милиция обращается с просьбой ко всем, кто знает местонахождение этого автомобиля, проинформировать об этом правоохранителей. В городе введен план «Перехват».