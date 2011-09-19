Сегодня «коляднику» Зварычу обьявят приговор

Сегодня, 19 сентября, в Оболонском районном суде Киева должен быть объявлен приговор по обвинению во взяточничестве бывшего председателя Львовского апелляционного административного суда Игоря ЗВАРЫЧА.

Об этом УНИАН сообщал его адвокат Станислав ЦВЕТИНСКИЙ.

По его словам, ожидается, что председательствующий на процессе судья Владислав ДЕВЯТКО начнет объявление приговора в 9.00.

Как сообщал УНИАН, на последнем судебном заседании представители государственного обвинения просили суд избрать И.ЗВАРЫЧУ наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должность в суде. Для другого судьи, Вячеслава ЛЮБОШЕВСКОГО, который обвиняется в посредничестве при получении взяток, прокуратура просит избрать меру наказания в виде 5 лет лишение свободы также с конфискацией имущества и лишением права в дальнейшем заниматься судейской деятельностью.

Уголовное дело в отношении И.ЗВАРЫЧА было возбуждено в декабре 2008 года - он подозревался в получении 100 тыс. долларов взятки за принятие незаконного решения. И.ЗВАРЫЧ скрывался, но был задержан в марте 2009 года.