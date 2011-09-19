В Лос-Анджелесе вручили «Эмми»

Шестьдесят третья торжественная церемония вручения "Эмми" прошла в Лос-Анджелесе вечером 18 сентября по местному времени (рано утром 19 сентября по киевскому времени), сообщает ТСН со ссылкой на Reuters.

"Безумцы" четвертый раз подряд были признаны лучшим драматическим сериалом, а "Американская семейка" второй год подряд победила в номинации лучший комедийный сериал.

Лучшей актрисой в драматическом сериале стала Джулианна Маргулис (Julianna Margulies) - исполнительница главной роли в "Хорошей жене" ("Good Wife"). "Эмми" за лучшую мужскую роль в драматическом сериале получил Кайл Чендлер (Kyle Chandler), сыгравший в "Огнях ночной пятницы" ("Friday Night Lights"). Наградой также была отмечена работа сценаристов "Огней ночной пятницы". "Эмми" за лучшую режиссуру драматического сериала получил Мартин Скорсезе за "Подпольную империю" ("Broadwalk Empire").

"Американская семейка" ("Modern Family" в целом завоевала пять "Эмми". Джули Боуэна (Julie Bowen) и Ти Баррелл (Ty Burrell) за работу в этом сериале получили "Эмми" как лучшая актриса и актер в ролях второго плана соответственно. "Американская семейка" также была удостоена наград за режиссуру и сценарий. Лучшей актрисой в комедийном сериале была признана Мелисса Маккарти (Melissa McCarthy) за "Mike & Molly", а лучшим актером стал Джим Парсонс (Jim Parsons), сыгравший в " Теории большого взрыва "(" The Big Bang Theory ").

В категории минисериале и телевизионных фильмов "Эмми" впервые в карьере получила актриса Кейт Уинслет, признанная лучшей исполнительницей главной роли за работу в телефильме "Милдред Пирс" ("Mildred Pierce"). Партнер Уинслет по телефильма - Гай Пирс (Guy Pearce) - назван лучшим актером. Двух наград в этой категории, включая главную, был удостоен британский минисериал "Аббатство Даунтон" ("Downton Abbey").