Ландика перевезли в другой СИЗО

Роман Ландик, экс-депутат Луганского горсовета, избивший 4 июля посетительницу ресторана «Баккара» Марию Коршунову, уже переведен из Краснодарского в Белгородский СИЗО. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Управления федеральной службы исполнения наказаний Краснодарского края.

Р.Ландика задержали в России после возбуждения украинскими правоохранителями уголовного дела по ч. 3 ст. 296 («Хулиганство»).

«Пока мы ожидаем. Экстрадиция должна завершиться в ближайшее время. Конвоирование до границы с Украиной зависит от российской стороны. Процесс идет», - сообщил газете «Сегодня» начальник пресс-службы Генпрокуратуры Украины Юрий Бойченко.

А пресс-секретарь прокурора Луганской области Александр Зайцев пояснил, что экстрадиция Ландика пройдет в несколько этапов. «На границе его передадут нашим службам. Затем переведут в СИЗО Харькова, а оттуда - на место совершения преступления, в Луганск», — сказал он.