Приближаются Дни джазовой музыки

24-25 сентября в Виннице пройдут концерты XVI фестиваля «Международные дни джазовой музыки».

Как сообщили корреспонденту УНИАН организаторы мероприятия, в ходе фестиваля зрителям будут представлены два муниципальных джазовых оркестра - Сергиево-Посадский (Россия) под управлением заслуженного артиста России Владислава КАДЕРСКОГО, который одновременно является и дирижером Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема, и единственного в Украине Винницкого муниципального джазового оркестра «Вин Бенд» (художественный руководитель и главный дирижер заслуженный деятель искусств Украины Сергей ОТЮГОВ).

Камерная часть фестиваля состоит из двух дуэтов: проекта «Руди Бергер Дуо» (Австрия – Бразилия), дуэта ударных и рояля - Олега БУТМАНА и Наталии СМИРНОВОЙ (Россия), а также двух трио: «JEREZ TEXAS», в котором мотивы фламенко Рикардо ЭСТИВЫ переплетены с напевной виолончелью Мэтью САЛИО (Испания – Франция), и трио одного из ведущих польских джазовых пианистов Артура ДУТКЕВИЧА.

Свою программу также представят два квартета: «Юко Окамото квартет» (Япония) и звездный квартет хэдлайнера фестиваля Абрахама БЕРТОНА (США).

Впервые на фестивальной сцене будет представлено искусство диджея. Мистер Крайм (DJ Krime) - участник квинтета «FUTURETHNO» (Польша - Украина), который продемонстрирует свое искусство в первый день фестиваля. Всего на восьми фестивальных концертах будут представлены музыканты из восьми – кроме Украины - стран мира. А именно: из России, Австрии, Бразилии, Испании, Франции, Польши, Японии, США.

В канун открытия фестиваля Винницкий городской совет при поддержке организаторов фестиваля проведет конкурс молодых джазовых исполнителей.

Также все желающие будут иметь возможность принять участие в конкурсе на лучшие идеи по ребрендингу «Международных дней джазовой музыки», чтобы придать современные черты старейшему в Украине музыкальному фестивалю. Победители получат «Абонемент почетного зрителя фестиваля» на концерты последующих пяти лет.