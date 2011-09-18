Из-за слишком теплой погоды зацвели каштаны
15:07, 18 сентября 2011Общество
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Сообщение из Винницы
В Виннице в сквере Козицкого вблизи водонапорной башни зацвели каштаны.
Как передает корреспондент УНИАН, на одном из деревьев с раздвоенным стволом на одной части - желтые листья и зрелые каштаны, а на второй - расцветшие свечи с белыми цветами.
Кроме того, вдоль дороги в направлении жилого микрорайона по ул. Киевской также наблюдается цветение каштанов.
Ботаники объясняют цветение каштанов осенью с чрезвычайно теплой погодой в начале сентября. Однако такое цветение может быть для каштанов опасным, ведь перед наступлением холодов дерево становится более слабым, и в следующем году может или вообще не зацвести, или погибнуть.
Обычно каштаны зацветают в начале мая.
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