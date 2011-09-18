Началось военное паломничество в Зарваницу

Началось Всеукраинское военное паломничество к Марийскому центру в Зарванице.

Как сообщил корреспонденту УНИАН представитель Западного регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Василий ЛАБАЙ, в паломничестве принимают участие военнослужащие соединений и военных частей Сухопутных войск, Воздушных сил, Военно-морских сил и члены их семей из всех регионов страны, а также представители других военных формирований Украины.

В ходе паломничества состоится молебен в приходской церкви, торжественный ход участников к скульптуре Матери Божьей, крестный путь, шествие со свечами и архиерейская Божественная литургия.

Кроме того, состоится панихида по военнослужащим Вооруженных Сил Украины, погибшим при выполнении служебного долга и в операциях по поддержанию мира на территориях других стран.

В паломничестве также примут участие военные музыканты. По словам заместителя начальника Тернопольского гарнизона по воспитательной работе Владимира СИМОНЧУКА, они будут исполнять духовный репертуар и церковные песнопения, в частности духовный гимн Николая ЛЫСЕНКО «Боже Великий, Єдиний», песни «Зарваницкая Божья Матерь», «О Всепитая Царица» и другие духовные произведения. Также музыкальное сопровождение будет осуществлять Ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Украины.

Справка УНИАН. Марийский духовный центр в Зарванице Тернопольской области входит в двадцатку Марийских центров мира. Ежегодно на Всеукраинское богомолье сюда приходит до 100 тысяч паломников.