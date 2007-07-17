Комиссия рассматривает три версии причин ”фосфорной” катастрофы

Существует несколько версий причин схода 16 июля на перегоне Ожидов - Красное Львовской железной дороги грузового поезда, при котором сошли с пути 17 вагонов и произошло возгорание желтого фосфора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК сегодня на брифинге.

По его словам, «Укрзализныця», правоохранительные органы, правительственная комиссия, созданная в связи с аварией, рассматривают версии недостатков или нарушений в строении верхнего пути или в подвижном составе, или нарушения правил перевозки опасных грузов.

Как отметил В.КОЗАК, пока говорить о наиболее вероятной версии рано, поскольку даже нет свободного подхода к месту аварии.

На вопрос о том, могла ли авария быть вызвана диверсией, В.КОЗАК отметил: «я лично версию диверсии не рассматриваю».

По словам В.КОЗАКА, «Укразалиныця» обратилась к отправителю грузов, который также является собственником вагонов, - казахской компании «Казфосфат» для того, чтобы они направили своих специалистов и помогли устранить аварию. «У них есть своя аппаратура, оборудование, знания в устранении подобных аварий, и их прибытие ожидается сегодня вечером - завтра утром. Кроме того, подключены отечественные химзаводы, которые консультируют правительственную комиссию», - сообщил он.

Как подчеркнул В.КОЗАК, существуют технические условия, правила перевозки опасных грузов, согласно которым, в частности, эти грузы обязательно страхуются и обязательно сопровождаются аварийной карточкой, в которой обозначены действия, которые необходимо совершить в случае аварии. Также эти грузы сопровождаются опытными проводниками.

По словам В.КОЗАКА, груз сопровождался проводниками, также сопровождался аварийной карточкой №406 и был застрахован экспедиторской компанией, которая его перевозила. При этом он не назвал экспедиторскую компанию, ответив только, что по его данным, она российская. Он также сообщил, что не знает условий страхования.

В.КОЗАК напомнил, что из 17 вагонов, которые сошли с рельс, в 15 цистернах был фосфор, и в 2 полувагонах был кокс. Цистерны с фосфором следовали из Казахстана в Польшу. По его данным, сейчас все поезда идут в обход аварийного участка, пассажирские поезда опаздывают на 1-2 часа. В тоже время он подчеркнул, что «Укрзализныця» не ограничила перевоз грузов на западные переходы и не ограничивала их принятие от соседних государств после аварии.

По данным В.КОЗАКА, путь, на котором произошла авария, «был в хорошем состоянии, по бальности позволял пропускать пассажирские поезда со скоростью 120 км/час и грузовые - 90 км/час.

По его информации, данный поезд шел со скоростью 57 км/час, после аварии было повреждено 130 м пути.

Как сообщил гендиректор «Укрзализынци», как только специальная комиссия, которая расследует происшествие, разрешит допуск железнодорожников к работе, «то в течение 4-5 часов мы устраним недостатки и сможем открыть движение».

Как сообщал УНИАН, 16 июля в 16.55 в Бусском районе Львовской области на перегоне Красное-Ожидов сошли с колеи и перевернулись 15 цистерн с желтым фосфором товарного поезда №2005 (всего в составе поезда было 58 вагонов). Цистерны следовали со станции Аса (Джамбул, Казахстан) до станции Оклеса (Республика Польша). Из-за утечки фосфора из одной цистерны произошло самовозгорание 6 цистерн.

В результате схождения цистерн было повреждено 50 м железнодорожного пути, около 100 м контактной сети и три сопротивления. Во время гашения пожара образовалась туча из продуктов горения (зона поражения около 90 кв. км). В зону поражения попали 14 населенных пунктов Бусского района, где проживает 11 тысяч человек, а также отдельные территории Радеховского и Бродовского районов области.

В 22.29 понедельника пожар был ликвидирован.

Из 6 населенных пунктов Бусского района временно отселены около 800 жителей.

В настоящий момент спецподразделения Минприроды проводят мониторинг воздуха, почвы и поверхностных вод, воды в колодцах, объектов растительного и животного мира, прежде всего сельскохозяйственных культур.

Госинспекторами во главе с начальником Госэкоинспекции во Львовской области 16 июля проведена проверка и составлен соответствующий акт. Причины аварии устанавливаются. Характер загрязнения уточняется. 17 июля начата новая проверка с привлечением работников отдела инструментально - лабораторного и радиационного контроля. Отбираются пробы почвы и воды из территорий, прилегающих к месту аварии и в направлении распространения облака продуктов сгорания.