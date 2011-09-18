Вирус лихорадки денге стремительно распространяется на северо-востоке Пакистана - число заболевших превысило 5 тысяч человек.

Как передает пакистанский телеканал "Джио-ТВ" со ссылкой на медицинские источники, наиболее сложная эпидемиологическая ситуация сложилась в столице провинции Пенджаб городе Лахор и его пригородах. Здесь зафиксировано 5 тыс. 344 случая заболевания денге, около 25 человек скончались.

В больницах Лахора объявлено чрезвычайное положение, однако эпидемию пока остановить не удается.

В Пакистане продолжается сезон дождей - в это время здесь резко вырастает численность москитов, которые являются разносчиками денге. Многие медики считают, что пока продолжаются муссонные ливни, и численность москитов остается высокой, обуздать эпидемию вряд ли удастся.